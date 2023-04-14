



Стартап выводит из Израиля $500 миллионов и предлагает персоналу релокацию

Израильский технический “единорог” Riskified заявил в среду, что выведет 500 миллионов долларов из страны и предложит заинтересованным сотрудникам ограниченное количество пакетов для релокации. Генеральный директор и соучредитель компании по предотвращению мошенничества Эйдо Галь сообщил в электронном письме сотрудникам, что компания перевела за границу “практически все” резервы в Израиле из-за опасений, что правительство может огранить денежные переводы.



“Принимаемые законы могут привести к демонтажу нашей независимой судебной системы”, – написал Галь. “С большой вероятностью это приведет к значительному и продолжительному экономическому спаду в Израиле. Что еще более важно, это приведет к тому, что Израиль превратится из демократического государства с либеральными ценностями в более авторитарное государство. Я считаю, что от этой реформы будут только плохие результаты”, – написал он.



Галь также сообщил, что компания будет расширять свои исследования и разработки в Португалии, и для персонала доступны варианты переезда.

“У нас есть ограниченное количество доступных пакетов для переселения, но мы также можем поддержать людей, которые заинтересованы в самостоятельном переезде”, – уведомил Галь.



Riskified была одной из первых технологических компаний, которая публично поддержала протесты, предоставив работникам разрешение присоединиться к забастовкам и демонстрациям против неоднозначной судебной реформы. Галь подтвердил, что сотрудникам будет разрешено продолжать протестовать, не отправляясь в отпуск.



Израильский стартап в области кибербезопасности Wiz, который привлек 300 миллионов долларов при оценке в 10 миллиардов долларов, также заявил в прошлом месяце, что капитал не будет инвестироваться в Израиль, учитывая неопределенность судебной системы страны.