



Стартап по производству растительного мяса получил рекордные инвестиции

Стартап Chunk Foods, специализирующийся на производстве растительного мяса, недавно завершил крупнейший в истории начальный раунд финансирования для израильской компании по производству растительного белка, получив 15 миллионов долларов.



Альтернативные белки и культивируемое мясо стали модным и прибыльным сектором индустрии пищевых технологий. Отчет Good Food Institute показывает, что инвестиции в израильские пищевые технологии в 2022 году уступали только Соединенным Штатам, составляя 22 процента от общего объема инвестиций в мире, когда речь идет о финансировании пищевых технологий на растительной основе.



Компания из Тель-Авива, которая использует технологию ферментации для разработки своих аналогов цельнорубленного мяса, заявила, что средства пойдут на завершение строительства ее завода, который считается одним из крупнейших в мире.



Среди инвесторов, участвующих в раунде финансирования Chunk Foods, были компания голливудского актера Роберта Дауни-младшего FootPrint Coalition, а также Fall Line Capital, фонд MIT E14 и другие.



Генеральный директор Chunk Foods Амос Голан сказал, что компания "смирилась" с финансовой поддержкой таких высокопоставленных инвесторов.



"В то время, когда потребители ориентируются на здоровье и благополучие при выборе продуктов питания, но при этом требуют от них отличного вкуса, мы стремимся оправдать их растущие ожидания и революционизировать пищевые привычки", — сказал он.



Альтернативы стейкам на растительной основе от Chunk Foods уже вошли в меню нескольких ресторанов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.



Партнер FootPrint Coalition Стив Левин сказал, что до того, как инвестировать в Chunk Foods, компания консультировалась с ресторанными группами и пробовала продукт на их тестовых кухнях.



"Продукт получил единодушную похвалу — не только за вкус, текстуру и простоту приготовления, но и за список ингредиентов. Товар соответствует всем требованиям", - сказал Стив Левин.



Генеральный директор Good Food Institute Israel Нир Гольдштейн добавил: "Поскольку климатический и продовольственный кризис становятся все более и более неизбежными, отказ от промышленного животноводства является одной из самых серьезных проблем нашего времени. Недавние модели потребления показывают, что существует высокий спрос на вкусные и недорогие цельные нарезки на растительной основе. Это именно то, что умело создала компания Chunk Foods".

