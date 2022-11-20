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Стартап экс-офицеров Сайерет Маткаль привлек 11 млн долларов
20.11.2022 14:18 Ольга Белозерова

Стартап экс-офицеров Сайерет Маткаль привлек 11 млн долларов

Стартап Beti объявил о привлечении инвестиций на сумму 11 миллионов долларов.

Как сообщает CTech, платформа Beti предназначена для того, чтобы строительные компании могли легко и эффективно контролировать и координировать рабочие процессы и безопасность рабочих на стройплощадке.

Стартап был основан в 2018 году Омером Славиным и Широм Маутнером, которые вместе служили в разведывательном подразделении ЦАХАЛа "Сайерет Маткаль". 

В общей сложности в компании работают 40 человек из Израиля и США.

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