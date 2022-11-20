



Стартап экс-офицеров Сайерет Маткаль привлек 11 млн долларов

Стартап Beti объявил о привлечении инвестиций на сумму 11 миллионов долларов.



Как сообщает CTech, платформа Beti предназначена для того, чтобы строительные компании могли легко и эффективно контролировать и координировать рабочие процессы и безопасность рабочих на стройплощадке.



Стартап был основан в 2018 году Омером Славиным и Широм Маутнером, которые вместе служили в разведывательном подразделении ЦАХАЛа "Сайерет Маткаль".



В общей сложности в компании работают 40 человек из Израиля и США.