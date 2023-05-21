



Стартап дарит телевизор в обмен на бесконечный просмотр рекламы

Компания Telly разработала новую бизнес-модель использования телевизоров. Она предполагает получение прибыли от каждого устройства все время, пока оно работает. Телевизоры при этом будут фактически дарить.



Компания готова предоставить совершенно бесплатно 4К телевизор любому в обмен на согласие смотреть непрерывную рекламу на втором дополнительном экране, размещенном под основной панелью.



При этом реклама будет таргетированная, что означает, что для максимального ее соответствия интересам пользователя необходимо получение различной информации о нем. Телевизоры будут собирать данные и передавать на серверы для дальнейшей обработки. Как именно они это будут делать, не уточняется.



Устройства от Telly получат экран с диагональю 55 дюймов и еще один дополнительный, разделенный с основным звуковой панелью. Именно на дополнительный экран и будет выводиться рекламный контент. Если пользователь решит отказаться от сбора данных и оставит за собой телевизор, ему придется выплатить 500 долларов, что, по мнению экспертов, равно его себестоимости.



Стартап оставляет за собой право показывать рекламу и на основном экране. Это может быть не только контент, но и опросы, где призом за прохождение будут подарочные карты ведущих стриминговых сервисов. В качестве бонуса вместе с ТВ пользователи получат приставку на Android TV, микрофон и камеру для участия в видеоконференциях.



Планы Telly грандиозны. В этом году компания планирует раздать около 500 000 телевизоров, в последующие – по 1 000 000 штук в год, что должно “подорвать устоявшуюся бизнес-модель крупных игроков”. Первые поставки "бесплатных" телевизоров должны начаться уже этим летом.

