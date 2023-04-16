



Starbucks стала самым дорогим брендом мира седьмой год подряд

Американская сеть кофеен Starbucks Corp. по итогам седьмого года подряд стала самым дорогим брендом мира в сегменте общепита, свидетельствуют данные Brand Finance.



За прошлый год стоимость бренда выросла на 17%, до $53,4 миллиардов. Благодаря этому Starbucks увеличила отрыв от сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp., занимающей второе место, стоимость бренда которой сократилась на 7%, до $36,9 миллиардов.



Бренд американских закусочных Texas Roadhouse увеличил свою стоимость сразу на 56%, до $2,3 миллиардов, зафиксировав самый активный рост в секторе. Сейчас сеть насчитывает около 700 заведений и компания рассчитывает расширить ее до 900 в ближайшие годы.



Третье место в рейтинге заняла сеть KFC ($17,7 миллиардов), четвертое – пиццерии Domino's ($7,4 миллиардов). Пятерку завершает Subway ($7,1 миллиардов).



Единственным брендом не из США в десятке лучших стала канадская сеть Tim Hortons – она заняла седьмое место с показателем $6,1 млрд.