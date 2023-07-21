



Станция для выработки энергии из волн в порту Яффо готова к старту – видео

Компания Eco Wave Power, созданная в Израиле, а теперь базирующаяся в Швеции, объявила, что получила последний транш государственных субсидий на свой проект по выработке “зеленой” энергии из волн, разбивающихся о волнорез в порту Яффо.



“С этим финансированием, поступающим от Министерства энергетики Израиля, проект завершен и может быть запущен в ближайшие месяцы”, – заявили представители компании.



По их словам, когда будет разрешено присоединиться к национальной энергосистеме, система станет первой в Израиле официально активированной и подключенной электростанцией “волна на суше”. Станция имеет установленную мощность 100 кВт и состоит из десяти поплавков вдоль волнолома порта исторического города Яффо, который является частью муниципалитета Тель-Авива.



По данным компании, каждый поплавок подключается к запатентованному блоку преобразования энергии Eco Wave Power, который расположен на суше, что обеспечивает легкий доступ для эксплуатации и обслуживания.

“Как только система будет подключена к электрической сети, Израиль, наконец, начнет исследовать огромную силу волн, одного из самых надежных и стабильных источников возобновляемой энергии в мире”, – сообщил Инна Браверман, соучредитель и генеральный директор Eco Wave Power.В компании сообщили, что “ожидают последнего технического одобрения от Israel Electric Company” и “официальной церемонии подключения в ближайшие месяцы”.Помимо правительства Израиля, компания также получила финансирование от Фонда регионального развития Европейского союза (ЕС) и британской организации Innovate. Она также участвует в программе Horizon 2020 и получила одну из наград ООН за глобальные климатические действия.Технология, развернутая в порту Яффо, “может не только генерировать чистую электроэнергию для местного населения, но и преобразовывать все сообщество, создавая новые пространства и рабочие места”.