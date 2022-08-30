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Станции Моше Даян, Бат-Ям и Холон временно закроют
30.08.2022 12:12 Аркадий Бочаровский

Станции Моше Даян, Бат-Ям и Холон временно закроют

Компания Израильские Железные Дороги распространила сообщение о том, что на станции Моше Даян в Ришон Ле Ционе будут проводиться работы по улучшению инфраструктуры.

Станция будет закрыта с 23:00 31 августа “до окончания работ”.

В этот период поезда Ашкелон-Герцлия будут разделены движение будет осуществляться между станциями Герцлия и Хагана в Тель-Авиве и между станциями Явне и Ашкелон. Станции Моше Даян, Бат-Ям и Холон будут временно закрыты. Нормальное движение поездов на данной линии должно быть восстановлено 1 сентября.

 

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