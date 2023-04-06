



Стало известно, в каких странах россияне кинулись скупать недвижимость

Россияне с начала текущего года начали больше скупать недвижимости в Индонезии и Таиланде.



По данным "Коммерсант", спрос среди граждан РФ на покупку и оренду жилья в Индонезии вырос более чем в два раза, а в Таиланде - более чем в три. Между тем, в Турции россиян стала меньше интересовать недвижимость.



Согласно статистике Tranio, в Таиланде в первом квартале текущего года спрос вырос на 57% в годовом исчислении, а в Индонезии - на 39%. По статистике Barnes International Moscow, в обеих странах граждан РФ начало интересовать жилье на 30% больше.



Уточняется, что азиатский рынок недвижимости начал интересовать россиян, поскольку они рассматривают покупку как хорошую инвестицию.

