



США запретили экспорт бытовой техники в РФ: что в списке

Министерство торговли США в рамках экспортных ограничений запретило ввозить в Россию бытовую технику.



В частности, В РФ будет запрещено поставлять холодильники и кондиционеры стоимостью свыше 750 долларов.



Также ограничения коснутся пылесосов со встроенным электродвигателем дороже 100 долларов, принтеров и смартфонов дороже 300 долларов, электронных весов дороже 100 долларов.



Более того, в списке оказались: вентиляторы, посудомоечные машины, микроволновки, кофемашины, тостеры, звукозаписывающее оборудование. В список внесены 276 товаров.