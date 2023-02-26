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США запретили экспорт бытовой техники в РФ: что в списке
26.02.2023 12:53 Алина Груднева

США запретили экспорт бытовой техники в РФ: что в списке

Министерство торговли США в рамках экспортных ограничений запретило ввозить в Россию бытовую технику. 

В частности, В РФ будет запрещено поставлять холодильники и кондиционеры стоимостью свыше 750 долларов.

Также ограничения коснутся пылесосов со встроенным электродвигателем дороже 100 долларов, принтеров и смартфонов дороже 300 долларов, электронных весов дороже 100 долларов.

Более того, в списке оказались: вентиляторы, посудомоечные машины, микроволновки, кофемашины, тостеры, звукозаписывающее оборудование. В список внесены 276 товаров.

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