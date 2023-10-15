США выделят Израилю и Украине новый пакет военной помощи
В США намерены выделить новый пакет военной помощи как Украине, так и Израилю.
Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.
В общей сложности, на военную помощь Израилю и Украине будет выделено более двух миллиардов долларов. В пакет будут включены средства для обороны.
"Президенту США Джо Байдену предстоит провести интенсивные переговоры с Конгрессом США, которые состоятся на будущей неделе", – пояснил Салливан.
Ранее он также заявил, что Вашингтон не прекратил переговоры относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако сейчас основное внимание уделяется поточной ситуации в борьбе с террористами ХАМАС.