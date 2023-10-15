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США выделят Израилю и Украине новый пакет военной помощи
15.10.2023 18:14 Алина Груднева

США выделят Израилю и Украине новый пакет военной помощи

В США намерены выделить новый пакет военной помощи как Украине, так и Израилю.

Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

В общей сложности, на военную помощь Израилю и Украине будет выделено более двух миллиардов долларов. В пакет будут включены средства для обороны.

"Президенту США Джо Байдену предстоит провести интенсивные переговоры с Конгрессом США, которые состоятся на будущей неделе", – пояснил Салливан.

Ранее он также заявил, что Вашингтон не прекратил переговоры относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако сейчас основное внимание уделяется поточной ситуации в борьбе с террористами ХАМАС.

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