



США выделят Израилю и Украине новый пакет военной помощи

В США намерены выделить новый пакет военной помощи как Украине, так и Израилю.



Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.



В общей сложности, на военную помощь Израилю и Украине будет выделено более двух миллиардов долларов. В пакет будут включены средства для обороны.



"Президенту США Джо Байдену предстоит провести интенсивные переговоры с Конгрессом США, которые состоятся на будущей неделе", – пояснил Салливан.



Ранее он также заявил, что Вашингтон не прекратил переговоры относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако сейчас основное внимание уделяется поточной ситуации в борьбе с террористами ХАМАС.