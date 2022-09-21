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США выделили $64 млн в рамках помощи UNRWA
21.09.2022 08:27 Алина Груднева

США выделили $64 млн в рамках помощи UNRWA

Во вторник, 20 сентября, США объявили о пакете помощи в размере 64 млн долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.

 
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США по делам населения, беженцев и миграции.
 
"Соединенные Штаты с гордостью сообщают, что UNRWA выделяет почти 64 миллиона долларов на оказание медицинской и чрезвычайной помощи сотням тысяч уязвимых палестинских детей и семей, в результате чего общая сумма поддержки в 2022 году составит почти 344 млн долларов", - сказано в заявлении.
 
Госдеп США призвал других доноров внести свой вклад.

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