



США выделили $64 млн в рамках помощи UNRWA

Во вторник, 20 сентября, США объявили о пакете помощи в размере 64 млн долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США по делам населения, беженцев и миграции.

"Соединенные Штаты с гордостью сообщают, что UNRWA выделяет почти 64 миллиона долларов на оказание медицинской и чрезвычайной помощи сотням тысяч уязвимых палестинских детей и семей, в результате чего общая сумма поддержки в 2022 году составит почти 344 млн долларов", - сказано в заявлении.

Госдеп США призвал других доноров внести свой вклад.