



США ввели санкции против производителя иранских БПЛА

США ввели санкции в отношении тех, кто связан с производством иранских беспилотников, которые Россия использует для атак во время войны в Украине на критическую инфраструктуру.



В частности, рестрикции применены в отношении совета директоров иранского производителя беспилотников Paravar Pars.



По данным американского минфина, в список вошли восемь человек из руководства Paravar Pars. Ранее производитель дронов попадал под санкции США и ЕС за производство дронов для КСИР.



"Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для КСИР и вооруженных сил Ирана. В более широком смысле Иран поставляет БПЛА для боевых операций России по нанесению ударов по критически важной инфраструктуре на Украине", — сказал представитель Минфина США Брайан Нельсон.



