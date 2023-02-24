



США ввели новые санкции против России

Вашингтон ввел новые санкции против компаний КНР в рамках новых санкций против России.



Об этом сообщает ВВС.



В частности, минюст США включил в списки более 80 юридических лиц, куда входят и китайские, и российские компании.



Ранее администрация Байдена выразила обеспокоенность тем, что Китай может рассматривать возможность прямых поставок оружия в РФ. Некоторые СМИ писали, что РФ ведет переговоры о закупке дронов-камикадзе с китайским производителем беспилотников.



По данным ВВС, другие ъсанкционные меры будут приняты совместно со странами "Большой семерки" и будут включать в себя санкции против более 200 юридических и физических лиц из России, Европы и Ближнего Востока, которые подозреваются в поддержке военных действий России.