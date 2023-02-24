



США ввели новые санкции против РФ

В пятницу, 24 февраля, США расширили санкции против РФ.



Об этом сообщает американский минфин.



"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предпринимает серьезные действия, чтобы снизить способность России продолжать свою жестокую войну и получать используемые ресурсы, чтобы поддерживать ее", - сказано в заявлении.



Под санкции попали 22 физических и 83 юридических лица из-за войны в Украине. В частности, речь идет о следующих лицах: Коммерческий банк Ланта Банк;

Металлинвестбанк;Новосибирский социальный коммерческий банк; Банк Санкт-Петербург; Банк "Приморье"; "СДМ-Банк"; "Уральский банк реконструкции и развития"; Банк Зенит; Банк Уралсиб.



РФ помогали обходить санкции граждане Швейцарии, Германии, Италии, компании из Болгарии и Мальты. Санкции коснулись предприятий металлургического сектора и горной промышленности РФ и предприятий ВПК России