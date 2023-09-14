



США ввели новые масштабные санкции против России

В четверг, 14 сентября, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда. Об этом сообщает Минфин США.



Под американские санкции попали такие лица:

Искандар Махмудов;

Андрей Бокарев;

Игорь Алтушкин.

"Автоваз";

"Москвич";

"Трансмашхолдинг";

"Росавтодор";

НПО "Сатурн";

"Синко-Банк";

"Русская медная компания";

"Объединенная металлургическая компания";

"Соллерс".

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.Какие предприятия попали под ограничения:Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.Тем временем издание Reuters пишет, что администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции."Внесенные в санкционный список, включающий судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны России, которые подпадают под санкции, и помощи в передаче "товаров двойного назначения", - говорится в материале.Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что США будут внимательно следить за результатами встречи российского диктатора Владимира Путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, и готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.