США ввели новые масштабные санкции против России
В четверг, 14 сентября, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда. Об этом сообщает Минфин США.
Под американские санкции попали такие лица:
- Искандар Махмудов;
- Андрей Бокарев;
- Игорь Алтушкин.
Какие предприятия попали под ограничения:
- "Автоваз";
- "Москвич";
- "Трансмашхолдинг";
- "Росавтодор";
- НПО "Сатурн";
- "Синко-Банк";
- "Русская медная компания";
- "Объединенная металлургическая компания";
- "Соллерс".
Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.
Тем временем издание Reuters пишет, что администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции.
"Внесенные в санкционный список, включающий судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны России, которые подпадают под санкции, и помощи в передаче "товаров двойного назначения", - говорится в материале.
Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что США будут внимательно следить за результатами встречи российского диктатора Владимира Путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, и готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.