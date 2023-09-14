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США ввели новые масштабные санкции против России
14.09.2023 17:51 Раиса Вовк

США ввели новые масштабные санкции против России

В четверг, 14 сентября, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда. Об этом сообщает Минфин США.

Под американские санкции попали такие лица:

  • Искандар Махмудов;
  • Андрей Бокарев;
  • Игорь Алтушкин.
Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.

Какие предприятия попали под ограничения:
  • "Автоваз";
  • "Москвич";
  • "Трансмашхолдинг";
  • "Росавтодор";
  • НПО "Сатурн";
  • "Синко-Банк";
  • "Русская медная компания";
  • "Объединенная металлургическая компания";
  • "Соллерс".
Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

Тем временем издание Reuters пишет, что администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции.

"Внесенные в санкционный список, включающий судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны России, которые подпадают под санкции, и помощи в передаче "товаров двойного назначения", - говорится в материале.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что США будут внимательно следить за результатами встречи российского диктатора Владимира Путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, и готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

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