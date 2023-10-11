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США ведут переговоры с авиакомпаниями о полетах в Израиль
11.10.2023 19:10 Наталья Богинская

США ведут переговоры с авиакомпаниями о полетах в Израиль

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что администрация продолжает переговоры с авиакомпаниями США о полетах в Израиль.

American Airlines AAL.O во вторник приостановила все полеты в и из Тель-Авива до 4 декабря, и в настоящее время ни один американский авиаперевозчик не летает в Израиль.

“Мы призываем авиакомпании как в США, так и международных партнеров безопасно найти способы поддержать мобильность Израиля”, – заявил Буттиджич журналистам.

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