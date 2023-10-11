



США ведут переговоры с авиакомпаниями о полетах в Израиль

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что администрация продолжает переговоры с авиакомпаниями США о полетах в Израиль.



American Airlines AAL.O во вторник приостановила все полеты в и из Тель-Авива до 4 декабря, и в настоящее время ни один американский авиаперевозчик не летает в Израиль.



“Мы призываем авиакомпании как в США, так и международных партнеров безопасно найти способы поддержать мобильность Израиля”, – заявил Буттиджич журналистам.