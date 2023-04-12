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США расширили антироссийские санкции
12.04.2023 19:09 Алина Груднева

США расширили антироссийские санкции

США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Ограничения распространяются на более чем 120 лиц в более 20 странах мира.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, они помогали России уклоняться от санкций. Под действие ограничений попали лица и компании в Турции, ОАЭ и Китае, а также организация, связанная с "Росатом".

"Соединенные Штаты продолжат принимать меры против России и тех, кто поддерживает войну в Украине", - сказал Блинкен.

По данным американского минфина, также санкции введены против Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. Также в список попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве.
 

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