США расширили антироссийские санкции
США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией.
Ограничения распространяются на более чем 120 лиц в более 20 странах мира.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, они помогали России уклоняться от санкций. Под действие ограничений попали лица и компании в Турции, ОАЭ и Китае, а также организация, связанная с "Росатом".
"Соединенные Штаты продолжат принимать меры против России и тех, кто поддерживает войну в Украине", - сказал Блинкен.
По данным американского минфина, также санкции введены против Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. Также в список попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве.