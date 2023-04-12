



США расширили антироссийские санкции

США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией.



Ограничения распространяются на более чем 120 лиц в более 20 странах мира.



По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, они помогали России уклоняться от санкций. Под действие ограничений попали лица и компании в Турции, ОАЭ и Китае, а также организация, связанная с "Росатом".



"Соединенные Штаты продолжат принимать меры против России и тех, кто поддерживает войну в Украине", - сказал Блинкен.



По данным американского минфина, также санкции введены против Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. Также в список попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве.

