



США работают над урановой стратегией

Вашингтон начал разрабатывать внутреннюю урановую стратегию.

По данным Reuters, такое заявление сделала министр энергетики США Дженнифер Грехольм.

Она пояснила, что работа ведется над поставкой собственного урана для имеющихся ядерных реакторов, которые могут стать коммерческими в будущем.

Грехольм добавила, что такие меры нужны для уменьшения зависимости от российского топлива.

В настоящий момент США полагаются на Казахстан, Узбекистан и РФ.

"Соединенные Штаты хотят получить собственное топливо, и поэтому мы разрабатываем урановую стратегию", - отметила она.