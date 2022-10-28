Новости » Экономика
США работают над урановой стратегией
28.10.2022 14:16 Алина Груднева

США работают над урановой стратегией

Вашингтон начал разрабатывать внутреннюю урановую стратегию.

 
По данным Reuters, такое заявление сделала министр энергетики США Дженнифер Грехольм.
 
Она пояснила, что работа ведется над поставкой собственного урана для имеющихся ядерных реакторов, которые могут стать коммерческими в будущем. 
 
Грехольм добавила, что такие меры нужны для уменьшения зависимости от российского топлива.
 
В настоящий момент США полагаются на Казахстан, Узбекистан и РФ.
 
 "Соединенные Штаты хотят получить собственное топливо, и поэтому мы разрабатываем урановую стратегию", - отметила она.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы