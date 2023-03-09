



США получили ордер на арест самолета "Роснефти"

США получили ордер на арест российского самолета Boeing, принадлежащего "Роснефти".



Об этом сообщает Reuters.



Уточняется, что стоимость самолета "Роснефти" превышает 25 миллионов долларов.



По данным минюста США, суд получил достаточно оснований для обвинений российской компании в нарушении санкционного режима.



Уточняется, что Boeing "Роснефти" вылетал и возвращался в РФ минимум семь раз после введения санкций против РФ, что является нарушением запрета для выпущенных в США самолетов на полеты в Россию без лицензий.



"Нарушив экспортный контроль, "Роснефть" превратила свой самолет в предмет контрабанды", - сообщил представитель министерства Эндрю Эдамс.





