США планируют стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа
США планируют в течение 5 лет стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа
На днях сообщалось об историческом рекорде заказов на газовозы. Он вызван резким ростом интереса к увеличению поставок СПГ.
Европа говорит окончательно прощай российскому газу. 20 января в Германии уже открыт третий (введенный в эксплуатацию после 21 декабря 2022 года, когда был запущен первый в истории страны) плавучий терминал для принятия СПГ мощностью 7,5 млрд кубометров в год.
Соответственно будут увеличивать объемы производства и ведущие мировые производители СПГ.
На днях стало известно об амбициозных планах второго экспортера в мире США – в ближайшие пять лет сдвинуть с первого места Катар. Для этого ожидается увеличить объемы экспорта до 169 млн. метрических тонн СПГ к 2027 году.
Работа в этом направлении продолжалась и в прошлом году: в частности, 89% заключенных сделок – это заказ американского СПГ.
В этом году ожидается принятие окончательного инвестиционного решения по пяти проектам по производству СПГ общим объемом 54,5 млн. тонн, три из которых находятся в США:
- Plaquemines LNG, проект Venture Global (фаза 2),
- Port Arthur LNG, проект Sempra (фаза 1)
- Rio Grande LNG, проект от NextDecade (фаза 1).
- Lake Charles LNG компании Energy Transfer,
- Calcasieu Pass 2 LNG компании Venture Global,
- Fast LNG компании New Fortress Energy,
- Papua LNG компании Total Energie.