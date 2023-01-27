



США планируют стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа

США планируют в течение 5 лет стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа



На днях сообщалось об историческом рекорде заказов на газовозы. Он вызван резким ростом интереса к увеличению поставок СПГ.



Европа говорит окончательно прощай российскому газу. 20 января в Германии уже открыт третий (введенный в эксплуатацию после 21 декабря 2022 года, когда был запущен первый в истории страны) плавучий терминал для принятия СПГ мощностью 7,5 млрд кубометров в год.



Соответственно будут увеличивать объемы производства и ведущие мировые производители СПГ.



На днях стало известно об амбициозных планах второго экспортера в мире США – в ближайшие пять лет сдвинуть с первого места Катар. Для этого ожидается увеличить объемы экспорта до 169 млн. метрических тонн СПГ к 2027 году.



Работа в этом направлении продолжалась и в прошлом году: в частности, 89% заключенных сделок – это заказ американского СПГ.



В этом году ожидается принятие окончательного инвестиционного решения по пяти проектам по производству СПГ общим объемом 54,5 млн. тонн, три из которых находятся в США:

Plaquemines LNG, проект Venture Global (фаза 2),

Port Arthur LNG, проект Sempra (фаза 1)

Rio Grande LNG, проект от NextDecade (фаза 1).

Lake Charles LNG компании Energy Transfer,

Calcasieu Pass 2 LNG компании Venture Global,

Fast LNG компании New Fortress Energy,

Papua LNG компании Total Energie.

В очереди на утверждение в качестве потенциальных проектов в 2023 году:Всего, по прогнозам, мировой спрос на СПГ в 2023 году достигнет 401 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2022 году, а мировая поставка СПГ вырастет на 3% - до уровня 415 млн тонн.