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США передадут Турции и Сирии еще $100 млн
19.02.2023 19:48 Алина Груднева

США передадут Турции и Сирии еще $100 млн

Соединенные Штаты Америки предоставят дополнительное финансирование на помощь Турции и Сирии, которые пострадали из-за разрушительных землетрясений, унесших жизни минимум 45 тысяч человек.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Уточняется, что Вашингтон намерен перевести дополнительные 100 миллионов долларов в рамках помощи. Указанная сумма будет дополнением к 85 млн, которые были одобрены ранее.

По данным Госдепа, президент США Джо Байден намерен одобрить перевод 50 млн долларов на помощь беженцам, оставшимся без крыши над головой, а еще 50 млн - на помощь в его гуманитарном кризисе. 
 

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