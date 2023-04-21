



США нанесли удар по “теневому флоту” России

Теневой флот из десятков танкеров, который возит российскую нефть в Азию в обход санкций Запада, попал под прицел США, пишет Finanz.



Зарегистрированная в Индии компания Gatik Ship Management, ставшая крупным перевозчиком нефти из России, лишилась международной страховки из-за нарушения механизма "потолка цен", сообщает издание.



Компания со штаб-квартирой в Мумбае, о которой мало кто знал до прошлого года, собрала флот из 48 танкеров суммарной емкостью более 30 миллионов баррелей и стоимостью $1,4 миллиарда. Почти все суда заходили в российские порты и вывозили нефть или нефтепродукты, показал анализ Vortex.



В рамках санкций, вступивших в силу с 5 декабря, такие поставки разрешены лишь в том случае, если нефть продается дешевле $60. Gatik нарушила это ограничение, и была лишена страховых услуг от Американского клуба страховщиков.



Он входит в Международную группу клубов взаимного страхования судовладельцев IG P&I, которая обеспечивает страховкой более 90% мировых морских перевозок.



По словам источника, Gatik осталась без страховки, которая в частности покрывает риски разлития нефти. Без нее танкерам компании может быть закрыт доступ в порты и в проливы, например, турецкие Босфор и Дарданеллы.