



США наказали компании за торговлю иранской нефтью

США ввели санкции в отношении международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна за торговлю иранской нефтью в обход эмбарго.

По данным минфина, сеть компаний Аяна в сотрудничестве с КСИ способствовала поставкам в Китай и Россию.

"Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получал КСИР", - сказано в заявлении.

Также под санкции попали четырех физических и 26 юридических лиц. Кроме того, заблокировало имущество одного судна, связанного с операциями.