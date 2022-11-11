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США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой
11.11.2022 16:39 Евгения Маркова

США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой и исключили ее из соответствующего списка, сообщило Министерство торговли США.

Штаты предоставили Российской Федерации этот статус ровно 20 лет назад, в 2002 году. Он позволял ей избегать антидемпинговых пошлин, то есть санкций на товары, которые она продавала по более низкой цене, чем на мировом рынке. В Министерстве торговли отметили, что решение связано с активным вмешательством России в мировую экономику и искажением цен и затрат по ее вине. Соответственно, с сегодняшнего дня расчет пошлин на импорт из России будет рассчитываться по альтернативной схеме.

Решение Минторга открывает для США возможности накладывать на Россию новые санкции. Учитывая сообщение профильного министерства о том, что планируется "использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства, чтобы скорректировать искажения на рынке", Кремлю не удастся избежать новых ограничений в ближайшие месяцы.

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