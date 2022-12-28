



США и Израиль объединили усилия в разработке лазерного оружия

Американский оборонный гигант Lockheed Martin и израильская компания Rafael начали совместно работать над лазерным вооружением. Об этом сообщает Army Recognition.



Две компании подписали соглашение о совместной работе, которое включает в себя разработку, тестирование и производство лазерного оружия на территории США и Израиля. Работы будут основываться на разработках Управления оборонных исследований и разработок Минобороны США в рамках программы IRON BEAM. Будет разработано два варианта системы – для американского рынка и для всех других.



В 2021 году проект IRON BEAM доказал жизнеспособность лазерного оружия мощностью в 100 кВт. Устройство должно стать первым в своем роде оружием ПВО против ракет, минометов и БПЛА.



"Это соглашение расширит и диверсифицирует возможности, которые мы можем предложить различным клиентам", – заявил гендиректор и президент Rafael генерал в отставке Йоав Хар-Эвен.



Планируется внедрение установки IRON BEAM в многослойную израильскую систему ПВО для защиты критически важной инфраструктуры, стратегических объектов и маневренных сил.



В Lockheed Martin также рассматривают проект как технологический прорыв, который сможет расширить роль Израиля в "команде безопасности".



"Lockheed Martin вступает в новую зону операций в Израиле. Являясь лидером в области технологий, наши воздушные платформы, такие как F-35, F-16, C-130 и другие, работают в Израиле в течение многих лет, и, включая CH-53K. Теперь мы вступаем в эпоху лазерного оружия и с нетерпением ждем возможности вывести оперативные, надежные и высокоэффективные системы с товарищами по команде, такими как Rafael", – заявил Джошуа Шани, исполнительный директор Lockeed Martin.