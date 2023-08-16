



США готовит альтернативные маршруты для экспорта зерна из Украины

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними странами о расширении альтернативных экспортных маршрутов зерна, пишет издание The Wall Street Journal.



Согласно плану, к октябрю Украина наладит экспорт 4 млн тонн зерна в месяц по Дунаю. Большая часть агропродукции будет перевозиться в румынские порты, а оттуда - в другие пункты назначения.



"США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные решения, для защиты судов, следующих в украинские порты на Дунае и из них", - сказал представитель Вашингтона, но отказался конкретизировать эти варианты или сообщить, какие страны примут участие в этом.



Источники во властных кругах США отмечают, что хотя этот маршрут более медленный и более дорогой, он мог бы стать временной альтернативой Черноморскому коридору, пока не будет достигнуто новое соглашение.