



США будут судиться с крупнейшей криптобиржей мира Binance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора Чанпенг Чжао из-за нарушения американского законодательства, пишет Bloomberg.



Комиссия считает, что Binance и ее гендиректор, известный как CZ, регулярно нарушали американские правила торговли деривативами. По мнению регулятора, Binance должна была зарегистрироваться в агентстве много лет назад и продолжает нарушать правила США.



В своем заявлении Binance назвала иск CFTC "неожиданным и разочаровывающим". Биржа заявила, что сотрудничает с регулятором уже более двух лет и продолжит сотрудничать с органами власти в США и других странах.



Чжао заявил, что жалоба комиссии "похоже, содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе". Он добавил, что придерживается политики Binance, в частности в отношении частной информации, такой как данные листинга.



Кроме иска против Чжао и нескольких компаний Binance, CFTC также обвинила Сэмюэла Лима, бывшего директора по вопросам комплаенса Binance, в нарушении своих правил.



Агентство заявило, что Чжао, Лим и другие топ-менеджеры не смогли должным образом надзирать за деятельностью Binance и приняли меры для нарушения законов США, в том числе давали указания американским клиентам использовать VPN для сокрытия своего местонахождения и рекомендовали "VIP-клиентам" со связями в США открывать счета в Binance на имя подставных компаний.



Binance также не внедрила эффективную программу борьбы с отмыванием денег, считают в реагуляторе США, и не установила необходимых гарантий для определения подлинной идентичности клиентов.



