



Средняя зарплата в сентябре: меньше, чем в августе, больше, чем год назад

В сентябре в Израиле средняя зарплата составляла 12 214 шекелей.

Об этом свидетельствует отчет Центральное бюро статистики.

Уточняется, что это незначительно ниже августовского показателя, 12 229 шекелей.

В свою очередь, средняя зарплата была на 4,7% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

В среднем, сотрудники высокотехнологичной отрасли зарабатывали в сентябре 27 511 шекелей в месяц, что более чем в два раза выше среднего показателя среди населения в целом.

Месяцем ранее средняя зарплата в сфере высоких технологий составляла 27 880 шекелей.