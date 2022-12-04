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Средняя зарплата в сентябре: меньше, чем в августе, больше, чем год назад
04.12.2022 14:03 Алина Груднева

Средняя зарплата в сентябре: меньше, чем в августе, больше, чем год назад

В сентябре в Израиле средняя зарплата составляла 12 214 шекелей.

 
Об этом свидетельствует отчет Центральное бюро статистики.
 
Уточняется, что это незначительно ниже августовского показателя, 12 229 шекелей.
 
В свою очередь, средняя зарплата была на 4,7% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
 
В среднем, сотрудники высокотехнологичной отрасли зарабатывали в сентябре 27 511 шекелей в месяц, что более чем в два раза выше среднего показателя среди населения в целом. 
 
Месяцем ранее средняя зарплата в сфере высоких технологий составляла 27 880 шекелей.

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