



Средняя зарплата в Израиле выросла на 7,9%

По данным Центрального статистического бюро, средняя заработная плата в в Израиле выросла на 7,9% в марте 2023 года до 13 658 шекелей. Причины резкого роста включают субсидию в размере 6000 шекелей, полученную работниками государственного сектора в рамках их нового коллективного договора, а также сезонные тенденции, которые, как правило, повышают зарплаты в марте, пишет Globes.



Средняя заработная плата сотрудников в феврале 2023 года составляла 12 454 шекеля, что на 3,9% больше, чем в феврале 2022 года, что ниже годового уровня инфляции на 5%. Показатели заработной платы в фиксированном выражении (за вычетом индекса потребительских цен) указывают на ежегодное сокращение заработной платы на 1,2% по сравнению с февралем 2022 года.



Количество оплачиваемых рабочих мест в Израиле составляло 3 953 миллиона в феврале 2023 года, что на 2% больше, чем 3 874 000 в феврале 2022 года, но на 0,6% меньше, чем в январе 2023 года.



В технологическом секторе средняя заработная плата в феврале 2023 года составляла 30 241 шекель, что на 1,6% больше, чем в феврале 2022 года. Однако из-за инфляции заработная плата в технологическом секторе также снизилась. Количество оплачиваемых должностей в технологическом секторе в феврале 2023 года составляло 377 500, что на 3,8% больше, чем в феврале 2022 года.



Уровень занятости в Израиле немного вырос до 61,7% в марте 2023 года по сравнению с 61,4% в феврале 2023 года. Безработица оставалась низкой в марте 2023 года на уровне 3,9%, как и в предыдущем месяце, сообщает Центральное статистическое бюро. Безработица среди лиц в возрасте 25-64 лет снизилась до 3,2% в марте 2023 года по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце.