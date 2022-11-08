



Средняя зарплата в Израиле выросла меньше инфляции





Средняя заработная плата израильских наемных работников выросла на 4% за последний год, но инфляция за тот же период выросла еще больше, сообщает Центральное статистическое бюро.



В августе 2022 года среднемесячная заработная плата составляла 12 285 шекелей, что на 414 шекелей больше, чем в августе 2021 года. Однако при сопоставлении с индексом потребительских цен за тот же период и соответствующей корректировке средняя заработная плата снизилась на 0,4% и составила 10 890 шекелей в августе 2022 года.



Согласно предварительным данным Центрального статистического бюро, средняя заработная плата в сентябре 2022 года составляла 12 205 шекелей, что немного меньше, чем в августе 2022 года, но на 4,6% выше, чем в сентябре 2021 года, без поправки на инфляцию. Число наемных работников в экономике Израиля в сентябре, по первоначальным оценкам, составило 4 143 000 человек, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году, но на 0,6% меньше, чем в августе 2022 года.



Самым высоким был рост средней заработной платы был в технологическом секторе. В августе 2022 года средняя зарплата в Израиле в технологическом секторе составляла 27 880 шекелей, что на 5,6% больше, чем в августе 2021 года. В абсолютном выражении средняя зарплата в технологическом секторе выросла на 1476 шекелей в период с августа 2021 по август 2022 года.