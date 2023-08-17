



Средний капитал израильтян в 2022 году упал на 24 000 долларов – отчет

Согласно последнему отчету Global Wealth Report, составленному швейцарским банком UBS, средний размер состояния израильтян в 2022 году сократился на 24 000 долларов до 235 000 долларов. Снижение произошло не только в абсолютном, но и в относительном выражении. В 2021 году Израиль занимал 16 место в мире по среднему уровню благосостояния, а опустился на 19 место в 2022 году. В среднем рейтинге благосостояния Израиль не вошел в первую двадцатку.



В отчете утверждается, что мировое частное богатство сократилось в 2022 году впервые после финансового кризиса 2008 года, упав на 2,4% до 454,4 трлн долларов, хотя “большая часть этого снижения связана с повышением курса доллара по отношению ко многим другим валютам.



“Если бы обменные курсы оставались постоянными на уровне 2021 года, то общее богатство увеличилось бы на 3,4%, а богатство на одного взрослого человека – на 2,2% в течение 2022 года", – отмечают аналитики.



Согласно Global Wealth Report, “с точки зрения благосостояния на одного взрослого Швейцария продолжает возглавлять список, за которым следуют США, Гонконг, Австралия и Дания, несмотря на значительное сокращение среднего уровня благосостояния по сравнению с 2021 годом”.



Швейцарские банки прогнозируют, что “мировое богатство вырастет на 38% в течение следующих пяти лет и достигнет 629 триллионов долларов США к 2027 году”, что составит 110 270 долларов США на взрослого человека.