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Средний ипотечный платеж в Израиле вырос больше чем на 1000 шек. в месяц
08.09.2022 14:13 Аркадий Бочаровский

Средний ипотечный платеж в Израиле вырос больше чем на 1000 шек. в месяц

Издание Калькалист сообщает о том, что увеличение учетной ставки Банка Израиля не привело к снижению цен на жилищном рынке. Раскручивание инфляционной спирали создало ситуацию, в которой цены на квартиры не только не сокращаются, но продолжают быстро расти.

По данным издания средний ипотечный платеж в Израиле между первым и вторым кварталом 2022 года увеличился с  7 746 до 8 793 шекелей в месяц - на 1047 шекелей или на 13,5%.

В сравнении с соответствующим кварталом прошлого года ипотечный платеж увеличился с  6 426 до  8 793 шекелей - на 36,3%.

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