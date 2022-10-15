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Спасибо кризису: Австралия сможет экспортировать больше "зеленой энергии"
15.10.2022 15:52 Ольга Белозерова

Спасибо кризису: Австралия сможет экспортировать больше "зеленой энергии"

В результате энергетического кризиса в Европе Австралия получила колоссальные возможности экспортировать больше "зеленой" энергии.

В этом убеждены в Fortescue Future Industries, пишет агентство Reuters.

Сейчас европейские страны настаивают на увеличении возобновляемых источников энергии в условиях энергетического кризиса, чтобы отказаться от российского газа.

На фоне этого Fortescue Metals Group и ее подразделение "зеленой" энергетики пытаются развить инфраструктуру и технологию для производства "зеленого" водорода. В начале этого года компания подписала меморандум о взаимопонимании с крупнейшей энергетической группой Германии по изучению поставок экологически чистого водорода.

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