



SPAR откроет первый супермаркет в Израиле в начале 2024 года

Голландская розничная сеть SPAR откроет свой первый магазин в Израиле в начале 2024 года. Первый магазин сети площадью 2500 кв. м появится в Кфар-Сабе на углу улиц Горовиц и Хапоэль. Об этом сообщает Globes.



В магазин, который будет расположен рядом с филиалами Shufersal, Rami Levy, Shuk Ha'Ir и Yeinot Bitan, будут инвестированы 10 млн шекелей.



По данным издания, генеральный директор SPAR Israel и владелец израильской франшизы Амит Зеев ведет переговоры об открытии дополнительных филиалов в стране, особенно крупных магазинов. SPAR Израиль будет продавать известные израильские бренды, такие как Strauss, Tnuva и Osem-Nestle, а также продукцию собственного бренда.



SPAR имеет в 48 странах 14 000 магазинов, обслуживающих 15 млн клиентов в год. Выручка сети в 2022 году составила 43,5 миллиарда евро.