



SPAR Israel фундаментально изменит рынок продовольствия в Израиле



После подписания меморандума о взаимопонимании в декабре прошлого года, "Шуферсаль" и Амит Зеев подписали сегодня (воскресенье) соглашение о запуске сети SPAR Israel через совместную компанию. Зеев будет исполнять обязанности генерального директора компании. Сделка еще должна быть одобрена антимонопольным комитетом.



В соответствии с соглашением, будет создана совместная компания, в которой "Шуферсаль" будет владеть 19,9%, а Зеев - 80,1%. Будет предоставлена франшиза на управление магазинами под брендом SPAR, а также на эксклюзивный импорт и маркетинг продукции SPAR в Израиле. Совместная компания будет работать над открытием магазинов SPAR в Израиле, а также будет поставлять "Шуферсаль" продукцию SPAR, которая будет продаваться в филиалах. SPAR предлагает более 10 000 наименований продукции, реализуемой в 48 странах мира.



Соглашение регулирует отношения сторон в совместной компании, которые смогут конкурировать друг с другом. Шуферсаль" предоставит совместной компании, по ряду этапов, в общей сложности 28 миллионов шекелей, что частично является инвестицией, а частично - займом для владельца.



"Подписанное нами соглашение - это еще один шаг в деятельности "Шуферсаль" по снижению стоимости жизни в Израиле, путем введения широкого ассортимента продукции международных стандартов и по справедливым ценам, с целью повышения конкуренции на рынке продуктов питания и потребительских товаров", - сказал Ури Ватерман, генеральный директор группы "Шуферсаль".



"Подписание соглашения является важной вехой в приходе сети SPAR в Израиль, которая принесет с собой международные стандарты, свежесть, инновации и изобилие продуктов в самых разных сегментах, что позволит вести конкурентную борьбу за сердца и карманы израильского потребителя", - сказал Амит Зеев.



SPAR - это международная розничная сеть родом из Нидерландов, которая работает в 48 странах по всему миру. Запуск сети в Израиле будет осуществлен в рамках совместного предприятия с участием "Шуферсаль", Амита Зеева и других партнеров, которые присоединятся. Сеть работает по модели местных партнеров, в 13 623 магазинах по всему миру, ежедневно обслуживая 14,5 миллионов покупателей, с годовым оборотом продаж в 2021 году около 41,2 миллиарда евро.



В 2025 году товарооборот сети достигнет 50 миллиардов евро.







