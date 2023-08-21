



SpaceX продала биткоины на $373 млн

Генеральный директор SpaceX Илон Маск в 2021 году публично объявил, что фирма приобрела определенное количество биткоинов. Это, вероятно, способствовало тому, что BTC достиг рекордной на тот момент цены в более чем $43 000. Теперь же компания сообщила о продаже биткоинов на сумму $373 млн.



Тем временем, согласно отчету принадлежащей Маску компании Tesla о доходах за второй квартал 2023 года, стоимость активов фирмы в биткоинах сейчас остается на уровне $184 млн. Компания не продавала хранящиеся у нее на счетах биткоины со второго квартала 2022 года.



Маск, один из самых богатых людей в мире, часто комментирует в социальных сетях некоторые криптовалюты, в том числе Dogecoin. Сейчас адвокаты Маска просят федеральный суд Нью-Йорка отклонить групповой иск об инсайдерской торговле DOGE.