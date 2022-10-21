



SpaceX начнёт продавать авиационные терминалы Starlink в 2023 году

SpaceX объявила, что начнёт продавать терминалы Starlink Aviation в середине 2023 года. По данным компании, cкорость интернета будет достигать 350 Мбит/с, чего должно хватать для видеозвонков, онлайн-игр и "других действий с высокой скоростью передачи данных".



SpaceX утверждает, что интернет от Starlink будет доступен во время взлёта, полёта над землей, водой и приземления.



Во время испытательного полёта в сентябре Starlink Aviation смогла обеспечить скорость интернета на борту 100 Мбит/с. Это был рейс авиакомпании JSX, которая в апреле объявляла, что будет одной из первых использовать Starlink Aviation, и обещала к концу 2022 года оборудовать станциями все свои самолёты. Похожее соглашение со SpaceX есть и у Hawaiian Airlines.



На данный момент, в самолётах используют терминалы со скоростью от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с, однако эта связь нестабильна и зависит от количества пассажиров, использующих интернет.