



S&P следом за Moody's: правовая реформа ставит под угрозу экономику Израиля

Рейтинговая компания S&P следом за Moody's представила специальный отчет.



В нем озвучиваются прогнозы относительно того, как правовая реформа может сказаться на экономике Израиля.



Согласно прогнозу компании, изменения в израильской судебной системе ставят под угрозу экономическую ситуацию в стране.



Рейтинговое агентство призывает коалицию и оппозицию прийти к широкому консенсусу, заверяя, что в противном случае обострится политическая борьба и замедлится экономический рост в среднесрочной перспективе.



Что касается краткосрочной перспективы, в S&P ожидают, что политическая неопределенность может вызвать низкие экономические показатели и проблемы с основными торговыми партнерами в США и Европе. Также аналитики считают, что это может вызвать замедление экономического роста на 1,5% уже в нынешнем году.



В S&P, как и в Moody's, пока что оставляют без изменений рейтинг Еврейского Государства.