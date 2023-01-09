



S&P предупреждает Израиль о возможности падения рейтингов

Замедление глобального роста мировых экономик может затронуть Израиль, рейтинг которого может упасть.



По данным "Калкалист", такое предупреждение сделал главный аналитик, ответственный за рейтинг Израиля в международной рейтинговой компании S&P, Максим Рыбников.



Согласно его прогнозу, рост израильской экономики в этом году, вероятно, составит всего 2%.



"Мы смотрим не только на состав любого правительства, но и в более широком смысле на эффективность функционирования всей институциональной системы и на то, насколько тщательно правительство изучает политику и действия. Если кажется, что нынешние институциональные механизмы будут особенно ослаблены, это то, что мы действительно будем учитывать при определении рейтинга, и это может представлять риск", - отметил аналитик.



По словам Рыбников, в компании внимательно следят за планами нового правительства Израиля провести правовую реформу и всего, что касается БАГАЦа.



"Мы также следим за заявлениями коалиции относительно бюджета и запланированной бюджетной политики в целом", - добавил он.