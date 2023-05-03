



S&P может снизить кредитный прогноз Израиля

На следующей неделе два крупных международных органа опубликуют критические отчеты об Израиле. Первый — Всемирный банк, который опубликует свой ежегодный отчет об Израиле. Вторым и более важным является международное рейтинговое агентство S&P, которое опубликует свой последний кредитный рейтинг и прогноз кредитоспособности Израиля всего через две недели после того, как агентство Moody's понизило прогноз кредитоспособности Израиля с позитивного на стабильный, сообщает Globes.



Неизбежный кредитный рейтинг S&P вызывает большой интерес на рынке, и многие задаются вопросом, последует ли S&P примеру Moody's и сократит кредитный прогноз Израиля или оставит его без изменений.



Кредитный рейтинг Израиля, согласно S&P, в настоящее время составляет AA-, что является особенно высоким рейтингом и даже выше, чем у Moody's. Значимость сокращения будет заключаться в переходе к отрицательному статусу при положительном текущем прогнозе Израиля.



На данном этапе рынок не знает, как поведет себя S&P и что включит в публикуемый отчет. Однако высокопоставленный чиновник банковской системы Израиля сообщил Globes, что преобладающая оценка на рынке такова, что, как и в случае с Moody's, глобальное рейтинговое агентство не понизит кредитный рейтинг Израиля, но есть реальная вероятность того, что перспектива будет сокращена: “Насколько нам известно, агентство уделяет большое внимание платежному балансу и прямым инвестициям, которые на протяжении всего 2022 года имели очень сильные данные в Израиле, поэтому можно предположить, что его рейтинг не упал”.



С другой стороны, тот же источник поясняет: “Рейтинговое агентство выразило обеспокоенность по поводу действий правительства и пересмотра судебной системы, и даже если они не выпустили официального предупреждения, как это сделало Moody's, это не означает, что они не видят вред институтам, происходящий здесь, как элемент, наносящий ущерб Израилю”.



В преддверии решения S&P, которое будет принято в конце следующей недели, высокопоставленные чиновники Министерства финансов обсудили этот вопрос. Некоторые выразили обеспокоенность тем, что агентство примет более решительные меры против Израиля, чем Moody's. Агентство Moody's упомянуло, что основной причиной снижения прогноза стали планируемые изменения в судебной системе, но в то же время агентство позитивно отметило сдержанный бюджет, принятый в Израиле. Но с тех пор бюджет претерпел несколько изменений.



В Минфине сообщили Globes, что переговоры с рейтинговыми агентствами ведутся на постоянной основе в течение всего года: “Министерство делает все возможное, чтобы улучшить кредитный рейтинг Израиля. Однако, пока сам рейтинг не будет опубликован, мы не знаем, какое решение примет рейтинговая компания, и мы ответим на это в соответствующее время”.



Кредитный прогноз Израиля в S&P остается стабильным в течение последних пяти лет и ставит Израиль на один уровень с самыми сильными странами мира, такими как Ирландия, Чехия и Словения.



В последние месяцы S&P выражало обеспокоенность изменениями, которые правительство продвигает в судебной системе.



Кроме того, агентства кредитного рейтинга придают большое значение монетарному поведению. В последние месяцы Израиль, как и многие другие страны мира, боролся с растущей инфляцией.



