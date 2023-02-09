



Сотрудники UNRWA прекращают 18-дневную забастовку

Сотрудники UNRWA прекратили 18-дневную забастовку, в ходе которой требовали повышения зарплаты.



По данным агентства ООН, "технический комитет" встретился с местным профсоюзом для разрешения финансового спора.



Повысили ли сотрудникам ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, неизвестно.



Тем не менее, UNRWA благодарит Палестинскую автономию и ООП за помощь в разрешении ситуации, которая "серьезно повлияла" на доступ палестинских беженцев "к критически важным услугам".



В прошлом месяце сообщалось, что забастовка привела к отключению услуг, в том числе, в сфере здравоохранения, образования и санитарии.



"Забастовка инициирована в ответ на отсутствие реакции со стороны руководства UNRWA на просьбу о повышении заработной платы в условиях высокой стоимости жизни", - говорилось в сообщении.



Директор агентства призвал профсоюз прекратить забастовку, чтобы вновь открыть школы для 45 тысяч учащихся. В конце прошлого месяца UNRWA запросило 1,6 млрд долларов на финансирование операций в 2023 году.



