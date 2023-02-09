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Сотрудники UNRWA прекращают 18-дневную забастовку
09.02.2023 19:30 Алина Груднева

Сотрудники UNRWA прекращают 18-дневную забастовку

Сотрудники UNRWA прекратили 18-дневную забастовку, в ходе которой требовали повышения зарплаты.

По данным агентства ООН, "технический комитет" встретился с местным профсоюзом для разрешения финансового спора. 

Повысили ли сотрудникам ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, неизвестно.

Тем не менее, UNRWA благодарит Палестинскую автономию и ООП за помощь в разрешении ситуации, которая "серьезно повлияла" на доступ палестинских беженцев "к критически важным услугам".

В прошлом месяце сообщалось, что забастовка привела к отключению услуг, в том числе, в сфере здравоохранения, образования и санитарии.

"Забастовка инициирована в ответ на отсутствие реакции со стороны руководства UNRWA на просьбу о повышении заработной платы в условиях высокой стоимости жизни", - говорилось в сообщении.

Директор агентства призвал профсоюз прекратить забастовку, чтобы вновь открыть школы для 45 тысяч учащихся. В конце прошлого месяца UNRWA запросило 1,6 млрд долларов на финансирование операций в 2023 году.

 

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