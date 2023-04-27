



Сотрудники израильских вузов объявили забастовку

Сотрудники ведущих университетов Израиля объявили забастовку на 1 мая на фоне трудового спора о заработной плате.



Соответствующее объявление было сделано в четверг, 27 апреля.



О забастовке было объявлено из-за "тупика в переговорах" по соглашению о зарплате, которые, как отмечается, "ведутся недобросовестно и неприемлемым образом".



Страйк затронет Хайфский университет и Технион, которые будут закрыты во вторник. Институт Вейцмана, Тель-Авивский университет и Университет Бар-Илан не будут проводить занятия в среду. На следующий день забастовка будет в Еврейском университете в Иерусалиме и в Университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.



По словам профессора Анат Зейра, экономические условия привели к тому, что зарплата педагогов была фактически снижена на 8,75% с момента окончания действия соглашения между университетами и минфином в 2019 году.



