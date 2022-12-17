



Сотрудники хай-тек опасаются: политика блока Нетаниягу навредит отрасли

Более 400 израильтян из технологической отрасли подписали письмо, адресованное Биньямину Нетаниягу, в котором предупредили, что политика его коалиции навредит сектору и оттолкнет иностранные инвестиции.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Мы, предприниматели и основатели стартап-компаний в Израиле, инвесторы и управляющие венчурных фондов, обращаемся к вам из-за опасений по поводу разрушительных последствий для экономики в целом и индустрии высоких технологий в частности, к которым может привести от законодательных процессов, происходящих в Кнессете", - говорится в письме.



Авторы письма подчеркнули, что верят, что Нетаниягу в качестве премьер-министра будет действовать на благо израильского народа. Однако, они предупредили о "реальной экзистенциальной угрозе" отрасли хай-тек.



"При этом ущерб статусу судебной системы и ущерб правам меньшинств на основе религии, расы, пола или сексуальной идентичности станет реальной экзистенциальной угрозой для индустрии высоких технологий", - говорится в письме.



В письме отмечается, что миллиарды долларов ежегодно вкладывают в технологический сектор иностранные инвесторы, в основном из США и Европы.



"Подрыв доверия к израильской судебной системе и, как следствие, к израильской демократии, а также к законодательству, которое ставит под сомнение основные и фундаментальные права каждого человека, независимо от того, кем он является, может отпугнуть инвесторов, которые способствовали росту отрасли", - подчеркнули авторы письма.