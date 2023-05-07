



Сотрудничество Израиля и Марокко может помочь Африке расцвести

Израиль и Марокко намерены укреплять связи в области водного, пустынного и морского сельского хозяйства после визита в Марокко министра экономики Нира Барката на прошлой неделе, пишет jpost.



Министр был в стране на SIAM, крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке в Марокко и одной из крупнейших в Африке. Мероприятие проходило в Мекнесе. Находясь там, Баркат встретился с недавно назначенным министром сельского хозяйства Марокко Мохаммедом Садики.



Баркат подтвердил Садики, что в ближайшие месяцы Израиль откроет офис экономического атташе в Марокко. Израиль уже недавно назначил Джамаля Медлиджа своим сельскохозяйственным атташе в Марокко.



Баркат был первым министром, посетившим Марокко с момента создания нового израильского правительства.



“Сорок процентов экономики Марокко зависит от сельскохозяйственного сектора, — сказал Баркат. - В Израиле у нас есть технологии мирового класса в области водного, пустынного и морского сельского хозяйства, которые могут вывести сельскохозяйственный сектор Марокко на новые региональные и глобальные высоты. На фоне глобальной экономической и климатической неопределенности мы должны помогать друг другу и полагаться о достижениях технологий для обеспечения дальнейшего процветания населения Израиля и Марокко”.



Эйнат Леви, эксперт по израильско-марокканским отношениям из Рабата, которая ранее возглавляла экономические вопросы израильской миссии в Марокко, объяснил, что сельское хозяйство “укоренено глубоко в культурной и экономической ДНК обеих стран”. Она сказала, что Марокко может извлечь выгоду из израильских технологий, которые улучшают урожай, сокращают использование ресурсов, таких как вода и удобрения, и предоставляют опыт в таких областях, как разведение рыбы в пустыне.



Она сказала, что Марокко может помочь Израилю, открыв новые рынки для израильских компаний, особенно в Африке. Более того, Марокко могло бы предоставить израильским фермерам, желающим создать в стране частные фермы, льготные условия, такие как субсидии на ирригацию, налогообложение, аренду земли и многое другое.



“Некоторые израильские и марокканские сельскохозяйственные институты и университеты уже подписали соглашения о сотрудничестве и проводят совместные исследования, обмен студентами и преподавателями и совместные конференции, — отметилa Леви. - Израиль может помочь создать больше стартапов в Марокко и передать академические знания бизнесу”.



Однако она добавила, что полное раскрытие потенциала зависит от завершения экономической инфраструктуры между странами, включая ряд соглашений, которые все еще ожидают подписания, таких как потенциальное соглашение о свободной торговле.



Перед встречей с Садики Баркат открыл первый официальный израильский павильон в SIAM. Конференция проводится уже 15 лет.



Мероприятие собрало около 850 000 посетителей и экспонентов из 60 стран, в том числе 10 израильских компаний, принявших участие в выставке, и многих других, присоединившихся к сети. Среди ведущих израильских компаний на местах были израильская Netafim, специализирующаяся на ирригации, и SupPlant, которая использует передовые алгоритмы для анализа данных о растениях. Обе эти компании уже работают в Марокко.



Баркат выступил с докладом на тему “Решение глобальных проблем в области продовольствия и сельского хозяйства с помощью израильских инноваций” во время секционного заседания.



