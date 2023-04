Sotheby's выставит на торги самый большой рубин за $30,3 миллионов

Sotheby's выставит на торги самый большой в мире рубин, сообщают в пресс-релизе FURA Gems. В июле 2022 года компания добыла камень, послуживший материалом для изготовления этого рубина.



The largest and most valuable ruby to ever appear at auction comes to #SothebysNewYork: The Estrela de FURA 55.22.



Carrying an estimate in excess of $30M, the ruby is set to break auction records and will appear in our Magnificent Jewels sale this June. pic.twitter.com/o4S9LJJVNn