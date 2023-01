Sony и Honda представили новый бренд электромобилей Afeela

Компании планируют совместно выпустить электромобиль на североамериканский рынок к 2026 году. Первой моделью станет большой электрический хэтчбек.



Название для автомобиля образовано от слова feel – чувствовать. Для того чтобы "почувствовать" все, что происходит на дороге и в салоне, в распоряжении автомобиля будет целых 45 различных датчиков. Для коммуникации с людьми предусмотрена длинная светодиодная полоска между фарами. "Общаться" авто будет с помощью света.



Генеральный директор нового бренда Ясухиде Мизуно говорит, что автомобиль будет использовать опыт Sony в области искусственного интеллекта, развлечений, виртуальной и дополненной реальностей, чтобы представить уникальный результат.



Среди заявленных датчиков будут камеры, радар, ультразвук и лидар. Их разбросают по всей наружной поверхности автомобиля, что улучшит способность обнаруживать объекты и двигаться автономно. Несмотря на такое большое количество сенсоров и камер, пока заявлен только второй уровень автономности, но с планами перехода к третьему уровню. Компания не спешит с громкими заявлениями по автопилоту, как это делает Tesla.

Sony and Honda are starting a new car brand: Afeela #CES2023 https://t.co/OssYQiENie pic.twitter.com/F01KXCIXte