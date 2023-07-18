



Солнечная энергетика в Израиле переживает не лучшие времена

В Израиле сфера солнечной энергетики, на которую было возложено много надежд, переживает не лучшие времена.



По данным Globes, бюрократия, ослабление шекеля и рост процентных ставок усложняют жизнь компаниям, работающим в этой области.



Тяжелее всего приходится маленьким и средним компаниям, прибыль которых резко снизилась, а поток инвестиций сократился. За счет низкой прибыли, инвесторы все меньше вкладывают в них деньги. Как итог, им приходится обращаться к кредиторам, чтобы выжить на рынке, и влезать в долги.



По данным представителей Tahlit Solar Atkanot, причины заключаются в "растущих процентных ставках, инфляции, снижающейся прибыли, а также во множестве барьеров для выхода на рынок и в изменении правил, которые препятствуют развитию рынка".



По словам аналитиков, крах компаний в секторе солнечной энергетики может затруднить достижение национальной цели Израиля по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии: 20% от общего объема производства электроэнергии к 2025 году и 30% - к 2030-му.



Более высокие процентные ставки и инфляция — не единственное, что обременяет компании. Бюрократия и устаревшая инфраструктура блокируют их расширение. Получение разрешения на подключение к сети является одним из препятствий. Солнечная электроэнергия составляет около 91% от общего объема производства возобновляемой энергии в Израиле. Компании жалуются на трудности с получением разрешений на строительство новых объектов.

