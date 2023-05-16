



Сокращение спроса на работников: 25% технокомпаний планируют увольнения

Согласно отчету о человеческом капитале Израиля в области высоких технологий, подготовленному Институтом национальной политики стартапов (SNPI) и Управлением инноваций Израиля, поскольку спад на мировом рынке и замедление экономики нарушили технологическую экосистему Израиля, спрос на работников сократился почти вдвое в 2022 году.



Согласно отчету, негативная тенденция на израильском рынке труда в сфере высоких технологий, которая началась с глобального замедления роста в прошлом году, усилилась в последние месяцы на фоне растущей неопределенности в отношении предлагаемой правительством судебной реформы.



Авторы доклада предупредили, что сохраняющаяся политическая и социальная нестабильность может привести к тому, что восстановление мировой технологической индустрии пройдет в обход израильской экономики.



В отчете говорится, что на конец 2022 года в отрасли было 17 000 открытых вакансий по сравнению с 32 900 в апреле того же года. Цифра отражает спрос на сотрудников в высокотехнологичной отрасли. В отчете отмечается, что относительно низкое число в конце прошлого года было сопоставимо с уровнями, наблюдавшимися во время кризиса COVID-19.



В целом численность сотрудников, занятых в сфере высоких технологий, выросла на 7,4% в 2022 году против 12% в 2021 году.



Разбивка данных за 2022 год показала, что во втором полугодии численность занятых в сфере высоких технологий выросла всего на 1,3%, а в последнем квартале сократилась на 0,2%.



Прошлый год был тяжелым для израильской технологической отрасли, поскольку неопределенность, связанная со стоимостью займов и высокими оценками, заставила предпринимателей и инвесторов занять выжидательную позицию. Финансовая среда и замедление мировой экономики привели к тому, что акции технологических компаний сильно пострадали на мировых рынках во второй половине 2022 года, что привело к снижению стоимости компаний как в государственном, так и в частном секторах. В результате спада на рынке были уволены тысячи работников, что привело к сокращению финансирования и созданию медвежьего рынка для новых технологических предложений.



Это произошло после того, как в 2021 году появилось множество технологических компаний стоимостью в миллиарды долларов, известных как "единороги", которые привлекли рекордные суммы капитала и наняли технических специалистов.



"Помимо последствий слабой мировой экономики, которая также оказывает давление на местные высокотехнологичные компании, за последние четыре месяца наблюдается растущая политическая и социальная неопределенность и нестабильность вокруг судебной реформы в Израиле. Тревожное сочетание привело к тому, что компании прекратили найм сотрудников, отказались от обновлений заработной платы и увеличили количество увольнений сотрудников", — сообщил генеральный директор института Ури Габай.



Опрос, проведенный среди высокотехнологичных компаний в прошлом месяце, который цитируется в отчете, показал, что 25% полностью прекратили прием на работу, и такой же процент сообщил, что они планируют продолжить увольнения, а треть планирует сократить более 5% своих сотрудников. Кроме того, около трети опрошенных высокотехнологичных компаний заявили, что не планируют обновлять зарплаты в 2023 году.



Ранее в этом месяце Управление по инновациям Израиля, государственное учреждение, которое предоставляет большую часть государственных грантов местным стартапам на ранней стадии для поддержки прорывных технологий, выразило обеспокоенность по поводу "раскола" между глобальным и израильским рынками, указав на "значительный отрицательный разрыв" между доходностью акций технологических компаний, торгуемых на Тель-Авивской фондовой бирже и на Nasdaq в последние месяцы.



Согласно отчету, с начала 2023 года израильский технологический индекс давал нулевую доходность, в то время как индекс Nasdaq 100 за тот же период вырос примерно на 20%. Прошлые исследования показали корреляцию между ростом Nasdaq и общим объемом инвестиций в Израиле.



Теперь, когда появились первые признаки глобального восстановления в секторе высоких технологий, есть опасения, что израильская технологическая экосистема не будет частью восстановления, если неопределенность в отношении пересмотра судебной системы продолжит негативно сказываться на настроениях инвесторов в ближайшем будущем, сказал Габай.



"Глобальное восстановление — это необычно, и Израиль не будет в этом участвовать. Однако, если такая негативная тенденция сохранится, это поставит под угрозу привлекательность и лидерство израильских высоких технологий. Пессимистичный сценарий заключается в том, что через несколько месяцев мы увидим, как компании, руководители и предприниматели покидают Израиль", — сказал Габай.



Технологическая отрасль, рекламируемая как основной двигатель роста экономики, генерирует около 18% ВВП и отвечает за более 50% экспорта и около 30% налогов на заработную плату. Кроме того, в высокотехнологичном секторе Израиля занято около 11% рабочей силы страны.



Согласно отчету Исследовательского центра IVC и LeumiTech, в первом квартале этого года израильские технологические компании привлекли капитал в размере 1,7 млрд долларов, что на 70% меньше по сравнению с 5,8 млрд долларов за первые три месяца 2022 года. Квартал стал самым низким показателем за четыре года. Это произошло после того, как частные инвестиции в местный сектор высоких технологий достигли пика в 2021 году, когда инвестиции составили ошеломляющие 26 миллиардов долларов, а в 2022 году они упали примерно до 15 миллиардов долларов.



Еще один вывод отчета показал, что в этот период стагнации в местной индустрии высоких технологий компании уделяли первостепенное внимание сохранению своего основного научно-исследовательского персонала при одновременном сокращении второстепенных сотрудников. Согласно отчету, каждая третья компания среднего размера со штатом от 51 до 200 сотрудников и каждая пятая крупная компания со штатом более 200 человек увольняла только сотрудников, не занимающихся исследованиями и разработками.

