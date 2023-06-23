



Согласована новая структура оплаты труда для ЦАХАЛа

Министр финансов и Министерство обороны подписали сегодня соглашение, которое ляжет в основу многолетнего планирования Министерства обороны и Армии обороны Израиля.



В соответствии с соглашением продолжительность обязательной военной службы будет сокращаться по-разному, в соответствии с потребностями безопасности и характером рассматриваемой роли. В 2030 году средний стаж работы составит 28 месяцев. Полный срок службы будет определен в 24 месяца и будет одинаковым для мужчин и женщин.



В сообщении министерства говорится, что стаж работы для различных должностей будет установлен позже. Более раннее освобождение от службы позволит демобилизованным солдатам раньше начинать гражданскую карьеру, что в долгосрочной перспективе будет иметь положительные последствия для экономического роста.



Заработная плата солдат значительно возрастет. С 25-го месяца (третий год службы) она будет повышаться на 25% с июня 2024 г. и на 50% с января 2025 г. С июня 2026 г. будут производиться дифференцированные доплаты в зависимости от сферы деятельности. Тем не менее, похоже, что оплата труда лиц, проходящих обязательную службу, останется ниже минимальной заработной платы, которая в настоящее время составляет 5 571 шекель в месяц.

Для того, чтобы позволить ЦАХАЛу сохранить высококвалифицированную рабочую силу, решено, что 1 миллиард шекелей будет выделен на специальное соглашение о заработной плате в качестве надбавок к заработной плате и грантов для молодых профессиональных кадров и боевых солдат. Это повысит заработную плату младших кадровых офицеров, которые в настоящее время зарабатывают в среднем 11 000 шекелей в месяц.



Кроме того, ЦАХАЛ и Министерство финансов работают над соглашением, в соответствии с которым повышение заработной платы, которое карьерный персонал получает после повышения заработной платы в государственном секторе, больше не будет автоматическим, но ЦАХАЛ будет иметь право по своему усмотрению выбирать более крупные повышения заработной платы по профессиям, в которых армия имеет большую потребность, за счет надбавок по профессиям, в которых нет недостатка в кадровых кадрах.



Кроме того, ЦАХАЛ сможет предлагать людям в определенных районах более высокую заработную плату вместо промежуточной пенсии при увольнении. В феврале было решено, что промежуточные пенсии будут выплачиваться только до 60 лет, а не до 67 лет, как это было раньше.



Министр обороны Йоав Галант считает, что многолетний план послужит основой для укрепления Армии обороны Израиля и закупок, а также для сохранения качественного преимущества Израиля над его врагами в области безопасности, вооруженных сил, технологий и разведки.



“Так мы сохраним источник нашей силы. Мы примем политику, которая позволит повысить оплату тем, кто служит на фронте и дольше, на обязательной службе и в кадровой армии”, – сказал министр.