



Соглашение между Минфином и Гистадрутом содержит антизабастовочный механизм

В соглашении, достигнутом на прошлой неделе между Гистадрутом и Министерством финансов, есть раздел, который может изменить правила игры. Наряду с повышением заработной платы и повсеместными субсидиями для всех работников бюджетной сферы было решено создать специальный фонд “для решения конкретных проблем”.



Предполагается, что на это выделят порядка 2,5-3 миллиардов шекелей, что составляет около четверти общей стоимости соглашения. Эти деньги будут направлены в течение следующих пяти лет на повышение заработной платы для определенных секторов, в том числе медсестер и социальных работников.

Заявленная цель специального фонда – обеспечить определенность в отношении периода действия соглашения, срок действия которого истекает в конце 2027 года. Однако, что касается Минфина, реальная польза заключается в механизме определения распределение денег из фонда.



Этот механизм сформулирован таким образом, что, по мнению Министерства финансов, он значительно ограничивает возможности профсоюзов в государственном секторе объявить забастовку. Отныне любая организация трудящихся, требующая повышения заработной платы, будет вынуждена идти по арбитражному пути фонда. В соответствии с процедурой требования рабочих, не являющиеся частью соглашения, сначала направляются на утверждение председателю Гистадрута Арнону Бар-Давиду, а затем на утверждение в Отдел заработной платы Министерства финансов. Затем будут подробные переговоры, во время которых рабочим не будет позволено бастовать.



Соглашение составлено лаконично и не предусматривает четкого механизма принятия решений. Согласно формулировке, решение принимается совместно Уполномоченным по заработной плате Министерства финансов и председателем Гистадрута. Ни одной из сторон не предоставляется последнее слово. В некоторых случаях это может стать рецептом бесконечных переговоров, в ходе которых, даже если они дойдут до точки кипения, рабочие не смогут забастовать.



Это не исключает забастовок полностью. Прежде всего, фонд предназначен для решения проблем требования заработной платы, но он не может предотвратить кризисы, возникающие, например, в результате приватизации государственных компаний или других структурных изменений, затрагивающих работников. В таких случаях сохраняется возможность забастовки.

